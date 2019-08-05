الفنانة انتصار لـ"العين الإخبارية": لا أخشى إعادة تقديم "ريا وسكينة"

أكدت الفنانة المصرية انتصار أنها لا تخشى إعادة عرض مسرحية "ريا وسكينة " التي عُرضت عام 1980، وشارك في بطولتها الفنانين الكبار عبدالمنعم مدبولي وشادية وأحمد بدير وسهير البابلي.

وقالت انتصار لـ"العين الإخبارية": "أجسد في العمل شخصية سكينة، وهو نفس الدور الذي جسدته الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي أقدرها جدًا وأحترم مشوارها الفني الحافل بالعطاء".

وأضافت: "لا أخاف أن يعقد الجمهور مقارنة بين أدائي وأداء الفنانة الكبيرة لأنني لا أسعى للتقليد ولكن سأقدم الشخصية بأسوبي الخاص، وسأجتهد كي أترك بصمة إيجابية لدى الجمهور".

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وعن الدافع وراء إعادة مسرحية ريا وسكينة، أوضحت: "الحكاية كما يعرفها الجمهور العربي قديمة وتم تناولها في السينما والمسرح والتلفزيون وباتت أشبه بحكايات التراث التي من الممكن إعادتها وتقديمها بأكثر من طريقة وأسلوب، العرض الجديد يحمل اسم (ريا وسكينة تاني)".





وأكدت أن العرض الجديد يتناول الجانب الإيجابي في شخصية ريا وسكينة، إذ يبتعد عن جرائم القتل التي صدر الحكم على الشقيقتين بسببها، ويركز على دورهما الوطني ضد الاحتلال الإنجليزي والقيام بقتل الجنود الإنجليز بسبب الممارسات الإنسانية ضد الشعب المصري.

وأشارت انتصار إلى أن العرض الذي يدور في إطار كوميدي استعراضي، يقدم على مسرح "تياترو النيل" بالإسكندرية، ويبدأ ثاني أيام عيد الأضحى وينتهي في منتصف سبتمبر/أيلول.

مسرحية "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة وانتصار، ومن تأليف مصطفى سالم وألحان حسن إش إش، واستعراضات محمد ميزو، ومن إخراج حسام الدين صلاح.