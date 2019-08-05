شكرا لقرائتكم خبر عن لا تكبر الشأن.. كليب جديد لـ زكرياء الغفولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لا تكبر الشأن للى ما عندو قيمة يحسب راسو فلان مسكين ويبقا مولفها ديما".. بهذه الكلمات أطلق المطرب المغربى زكرياء الغفولى على جمهوره المغربى بأجدد أغانيه المنفردة "لا تكبر الشأن"، والتى أطلقها بشكل فيديو كليب مصور يبدأ به انطلاقته الغنائية الجديدة لموسم الصيف.

وتعيد هذه الأغنية الغفولى إلى الساحة الغنائية بعد غياب ثمانية أشهر بالتمام منذ آخر أغنياته "باهرة باهرة"، مع انشغاله حاليا بتحضير أولى أغنياته باللهجة المصرية، التى يقدمها بشكل دويتو غنائى صحبة المطرب المصرى عماد كمال، المشهور بتقديمه أغنيات أبو حفيظة.

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زكرياء الغفولى يعد أحد أبرز وجوه الموسيقى المغربية المعاصرة الصاعدة حاليًا، يمتد مشواره الفنى لأكثر من عقد من السنوات، واشتهر بأغنيات "الحب زوين" و"ماطالعاش" و"زيد المزيكا"، إضافة إلى رائعة "باهرة باهرة"، التى بدأ بها رحلة العام الحالى بإطلاقها بشكل فيديو كليب.