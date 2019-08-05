هل تستبعد كاتلين جينر ابناءها من" الميراث" وتحرمهم من ثروتها ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تستبعد نجمة تليفزيون الواقع كاتلين جينر ابناءها من" الميراث" وتحرمهم من ثروتها ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية و هو ما آثار الكثير من الجدل بين متابعي برامج تليفزيون الواقع ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفي تماما ما يتم تداوله حول هذا الموضوع ، وخاصة أن جينر صرحت مؤخرا لمجلة "بيبول " بأنها "فخورة جداً" بجميع أبنائها ، قائلةً أنهم "قاموا بعمل جيد للغاية في حياتهم فكل منهم متفوق بجانب مهم .

بدأت الشائعة بنشر موقع " ok " تقرير كاذب يؤكد أن كاتلين جينر قررت أن تمنح "جزء كبير من ثروتها" لصديقتها صوفيا هوتشنز بدلاً من ابناءها، ويقول مصدر للموقع أن صوفيا قد حصلت تماما على الحساب المصرفي، بينما كان ابنائها دائما متعطشين لحصد ثروة كاتلين التي تقدربالملايين، لكن بعض من ابنائها عاملوها معاملة سيئة للغاية واستبعدوها من حياتهم وذلك بمجرد أن تحولت لأمرأة، وهو ما جعلها مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة معهم .

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كاتلين جينر

كاتلين جينر