شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ساندى بصحبة محمد صلاح وأحمد الشناوى.. وتعلق: أجدع اخوات فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة ساندى صورة تجمعها مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى، وحارس المرمى أحمد الشناوى، وعلقت عليها قائلة: "أجدع اخوات فى الدنيا"، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتعاونت المطربة ساندى مؤخرا مع المطرب والملحن شريف إسماعيل، في ألبومها الجديد بأغنية " كان عادي"، من كلمات جمال الخولى وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح.





يذكر أن المطربة ساندى طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان "هعمل الصح"، وذلك عبر قناتها على موقع يوتيوب، من كلمات أمير العشماوى، وألحان محمود أنور، وتوزيع هانى يعقوب.