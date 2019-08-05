شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات الأجزاء الأولى من أفلام موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتملت قائمة الأفلام المنافسة فى موسم عيد الاضحى السينمائى لعام 2019 بعدما حسم صناع الأفلام أمرمهم وأعلنوا عن طرح أفلامه فى الموسم بعد أيام من الترقب والتى تأخر فيها أكثر من فيلم فى عمليات الدعاية والتاكيد على تواجده فى دور السينما خلال عيد الأضحى لتصبح الأفلام المتنافسة هى "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" و"خيال مآته" و"الكنز2" و"انت حبيبى وبس".

ومن اللافت للانتباه هو سيطرة الأجزاء الثانية من الأفلام على منافسات الموسم الذى يشهد طرح 3 أفلام فى اجزائها الثانية وهى "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز والذى انطلق فى دور العرض يوم 25 يوليو الماضى، و"ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، و"الكنز 2" للنجمين محمد رمضان ومحمد سعد، ويبحث صناع هذه الأفلام على حصد ايرادات تفوق ما حققوه فى الأجزاء الأولى خاصة أن صناعة السينما تشهد طفرة كبيرة على مستوى شباك التذاكر والايرادات التى يتم تحقيقها.



الفيل الازرق 2

استطاع "الفيل الأزرق 2" خلال 10 أيام فقط تخطى اجمالى ما حققه الجزء الأول من الفيلم عندما تم عرضه فى عام 2014 اذ وصلت ايراداته وقتها الى 31 مليون جنيه وكان رقما كبيرا للغاية، إلا أن الجزء الثانى احتاج 10 أيام فقط لتخطى هذا الرقم، ويصل إلى 40 مليون جنيه مع العلم أن الموسم مازال فى بدايته والفيلم مستمر عرضه طوال موسم عيد الأضحى.



الفيل الازرق

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وإياد نصار وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم"

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أما فيلم "ولاد رزق 2" فمن المتوقع أن يحقق ايرادات تفوق بأضعاف ما وصل له الجزء الأولى الذى تم عرضه فى 2015 حيث حصد وقتها 24 مليون جنيه تصدر بهم شباك التذاكر وقتها ولكن حالياً الأمور أصبحت مختلفة مع الاقبال الجماهيرى الكبير على دور السينما وتحديداً فى مواسم العيد إضافة إلى كم النجوم المشاركين فى الفيلم سواء الأبطال أو ضيوف الشرف.



ولاد رزق 2

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وبالنسبة لفيلم "الكنز 2" فيأمل صناعه فى تحقيق ايرادات تفوق الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2017 وحصد 20 مليون جنيه فقط وهو رقم مخيب للآمال بالنسبة للقائمين على الفيلم خاصة وأنه من نوعية الأعمال الضخمة انتاجيا، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، محمد سعد، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن"، ويظهر فى الجزء الثانى عدد من الفنانين ابرزهم أحمد صيام ونهى عابدين سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.