في ذكرى ميلاد عرفات.. مخرج فيلمه: لا يوقفنا إلا الدعم وهؤلاء أبطال العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

حلت أمس الإثنين الذكرى التسعون لميلاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، ومع ما يمثله في الوجدان الفلسطيني والعربي، وما له من مكانة تارخية بارزة على الصعيد العالمي، يواجه مشروع تقديم أول فيلم روائي يتناول سيرة حياته العديد من الصعوبات.

الفنان والمخرج الفلسطيني إياد حجاج قال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المشروع قيد الإنتاج، لكن الدعم الكامل بعد"، كاشفًا أن الميزانية المقررة للعمل تتراوح ما بين ١٥ و٢٠ مليون دولار.

وأوضح حجاج أنه رغم تواصله مع كثير من القيادات والشخصيات الفلسطينية، لم يهتم أحد بالأمر، مضيفًا أن العمل يبرز القضية الفلسطينية ويخلد ذكرى الزعيم الراحل، لكن إنتاجه يبقى مهمة صعبة دون الدعم.

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وعما جرى إنجازه في هذا المشروع الكبير، قال حجاج: "شاركت الكاتب والفنان العالمي جورج بي ساندرز كتابة القصة والسيناريو والحوار، وصورت بعض المشاهد الترويجية مجسدًا شخصية عرفات"، مضيفًا أن هناك نخبة من النجوم العالميين مرشحين لشخصيات العمل، بينهم نيكولاس كيدج لتقديم شخصية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ووران جرهام لدور سهى عرفات، وسلمى حايك لدلال المغربي، ومارك بافلو لدور عرفات، بينما استقر لشخصية إسحق رابين على جورج ساندرز.

وقال: "لا يوقفنا حاليًا إلا عدم توافر الإنتاج والميزانية حتى يخرج العمل إلى النور".