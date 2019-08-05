لن تصدق شكله.. صورة جديدة لـ أحمد حلمي في كواليس فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الماكيير هيثم دهب، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي من كواليس تصوير فيلم "خيال مآتة".

وظهر حلمي في الصورة رجل عجوز يرتدي جلباب، وعلق هيثم دهب على الصورة: "مبروك يا أستاذ أحمد كنت واحشنا قوي، كان ليا الشرف إني أشتغل مع حضرتك، إن شاء الله يكسر الدنيا، فيلم العيد".

ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين، الذين تفاعلوا معها بالتعليقات، حيث أكد معظم أنهم لم يتعرفوا على حلمي من الوهلة الأولى.

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ونشر الفنان أحمد حلمي بوسترات فيلمه الجديد"خيال مآتة"، وظهر حلمي في البوستر بشخصيتين، إحداهما رجل مسن بشعر أبيض، والأخرى لشاب.

فيلم "خيال مآتة" يشارك ببطولته عدد من النجوم بينهم أحمد حلمي، ومنة شلبي، وإنتصار، وبيومي فؤاد وخالد الصاوي، لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.