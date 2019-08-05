بينهم غادة عبدالرازق.. هكذا هنأ النجوم أحمد حلمي على فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد حلمي على فيلمه الجديد " خيال مآتة"، المقرر عرضه في سباق عيد الأضحي المقبل، وذلك بعد طرحه برومو وبوسترات الفيلم عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".

وكشف حلمي عن بوسترات فيلمه، اليوم الإثنين وظهر على البوستر الرئيسي بشخصيتين، إحداهما رجل مسن بشعر أبيض، والأخرى لشاب، وعلق على الصور قائلًا: "عيد كبير إن شاء الله، الواحد ركبة بتخبط في بعض كل مالعيد يقرب، يارب يعجبكوا".

ونرصد لكم في هذا التقرير نجوم حرصوا على تهنئة حلمي على فيلمه الجديد.

أمينة

علقت المطربة أمينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، : " ركبك أنت بتخبط يا برنس أومال الطابور الخامستاشر يعمل إيه أنت كفاية بس إنك هطل علينا والله لو إيه.. أحمد حلمى واحد بس".

أيه عبدالله

كما علقت المطربة اَية عبدالله قائلة: " مبروك".

غادة عبدالرازق

وكتبت الفنانة غادة عبدالرازق : " مبرررررروك".

ريا أبي راشد

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وعلقت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد على البوستر قائلة: " متحمسة أوي أوي مبروك".

كارمن سليمان

وكتبت المطربة كارمن سليمان في تعليقها: " مبروك".

ريهام عبدالغفور

وعلقت الفنانة ريهام عبدالغفور على البوستر قائلة: " مبروك ياحلمي وحشتنا".

منى ممدوح

فيما علقت الفنانة منى ممدوح على البوستر: " ألف مبروك بإذن الله تعالى يكسر الدنيا".

شريف رمزي

وعلق الفنان شريف رمزي على البوستر قائلا: " ألف مبروك يا أحمد وإن شاء الله يكسر الدنيا، لإنك وحشتنا قوي".

فيلم "خيال مآتة" يقوم يشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم أحمد حلمي، ومنة شلبي، وإنتصار، وبيومي فؤاد، وخالد الصاوي، لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.