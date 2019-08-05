بعد طرح البوستر.. 9 معلومات عن فيلم أحمد حلمي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد حلمي بوسترات فيلمه الجديد" خيال مآتة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر حلمي في البوستر بشخصيتين، إحداهما رجل مسن بشعر أبيض، والأخرى لشاب، وعلق على الصور قائلًا: "عيد كبير إن شاء الله، الواحد ركبة بتخبط في بعض كل مالعيد يقرب، يارب يعجبكوا".

ونرصد لكم في هذا التقرير 9 ملاحظات على فيلم حلمي الجديد:

- تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، ويتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.

- لأول مرة يظهر أحمد حلمي بشخصيتين في زمنين مختلفين، وظهر من قبل بثلاث شخصيات في فيلم "كده رضا".

- يعود حلمي في فيلم للتعاون مع منة شلبي، حيث يشهد الفيلم التعاون السينمائي الثالث بين حلمي ومنة بعد تجربتي (آسف على الإزعاج) و (كده رضا) . وعملا معا في (مسلسل الجماعة 2010 ) كضيوف شرف.

- كان العمل في البداية يحمل اسم (شباك رزق)، وتم تغييره لاسم "خيال مآتة".

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- يعود حلمي للتعاون مع الفنان الكبير حسن حسني، والذي ظهر على أفيش الفيلم، وكان آخر تعاون جمع بينهما، في فيلم "على جثتي" في عام 2013.

- لأول مرة يجتمع الثلاثي أحمد حلمي وخالد الصاوي ومنة شلبي، في فيلم سينمائي، بعد 12 عامًا منذ تعاونهم في فيلم "كده رضا".

- لأول مرة يتعاون حلمي مع المؤلف عبدالرحيم كمال،

- يتعاون أحمد حلمي في الفيلم لأول مرة مع الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة.

- الفيلم يعتبر التعاون الخامس بين أحمد حلمي وخالد مرعي بعد أفلام "اَسف على الإزعاج - بلبل حيران - لف ودوران - عسل أسود".

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