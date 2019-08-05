بعد تزامنها مع عيد ميلادها.. لقاء سويدان: "مابقاش عيد ميلادي لأنه ذكرى وفاة ميرنا المهندس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة لقاء سويدان، الذكرى الرابعة على وفاة الفنانة ميرنا المهندس، التي رحلت عن عالمنا 5 أغسطس 2015.

ونشرت سويدان صورة ميرنا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "يوم 5 أغسطس مابقاش عيد ميلادي لأنه ذكرى وفاة صديقتي ميرنا المهندس، اللهم ارحمها وأغفر لها وأنر قبرها وأرزقها الجنة هي وأخي وجميع أمواتنا، أسالكم الدعاء".

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يذكر أن عدد من أصدقاء لقاء سويدان بينهم منة فضالى احتفلوا أمس بعيد ميلادها في الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن ميرنا المهندس توفيت، في 5 أغسطس من عام 2015، داخل مستشفى المركز الطبي العالمي عن عمر ناهز 36 عاما، بعد صراع مع المرض، وكانت ميرنا تعاني من مشاكل في النخاع الشوكي فضلا عن إصابتها بنزيف في الرئة.