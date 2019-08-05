شيرين عبدالوهاب تصف حادث معهد الأورام بـ "المؤلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضحايا انفجار معهد الأورام،، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وغردت "شيرين"، قائلة: " إنا لله وإنا إليه راجعون في ضحايا حادث معهد الأورام المؤلم، ربنا يرحمهم ويكمل شفاء المصابين على خير".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.