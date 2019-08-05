محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان عمر متولي مقطع فيديو لوالده الفنان الراحل مصطفى متولي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يحيي به الذكرى التاسعة عشر لوفاة والده.
وضم الفيديو لقطات مجمعه من أعمال الفنان الراحل مصطفى متولي، وعلق عمر على الفيديو قائلا: " أنا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ف ماسابليش فلوس لما مات بس سابلنا " أنا واخواتي "، حب الناس والسيرة الطيبة وده أحلي ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده".
وتابع عمر: " ومش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس إجماع مبيحصلش حتى على النجوم الكبار".
وأضاف: " ولا في وقت أحكي أد إيه الميراث ده فادني أكتر من أي فلوس كان هيسيبها ، كل اللي أعرفه إنه واحشني أوي وإن النهاردة ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لأبويا".
جدير بالذكر أن الفنان مصطفى متولي رحل عن عالمنا 5 أغسطس عام 2000.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عمر متولي يحيي ذكرى وفاة والده: "ماسبلناش فلوس بس سابلنا حب الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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