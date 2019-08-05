شيرين رضا تناشد متابعيها بسرعة التبرع بالدم لضحايا حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

ناشدت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر حسابها بموقع "تويتر"، بسرعة التبرع بالدم لضحايا انفجار معهد الأورام، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشاركت "رضا"، صفحة الموقع الرسمي لمعهد الأورام لتسهيل عملية التبرع، وعلقت عليها: "ربنا يشفي الجميع". .

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.