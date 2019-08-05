بالصور.. كواليس تصوير "الفلوس" لـ تامر حسني

قام النجم تامر حسنى من انتهاء تصوير فيلمه الجديد "الفلوس" والذي تم الاستقرار على اسمه بعد فترة من المفاضلة بين أكثر من اسم طوال فترة التصوير، ومن المقرر طرحه ضمن ماراثون عيد الاضحى المقبل.

فيلم "الفلوس" من تأليف محمد عبدالمعطى، و إخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من

تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، و الممثل البناني كميل سلامة، والذي يحل مكان الفنان الراحل عزت أبو عوف.

و تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص نصاب و محتال ويوقع بعدد من الضحايا، الذين ظهروا في الفيلم كضيوف شرف، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل.

ومن ناحية أخرى بدأ النجم تامر حسني عقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار والاتفاق على شكل وخطة عمل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه خلال صيف العام المقبل 2020.

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