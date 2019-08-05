نصيف زيتون يحيي حفلًا غنائيًا في عيد الأضحى مع يارا

كشف الفنان ناصيف زيتون موعد حفله الذي يحييه في بيروت خلال موسم عيد الأضحى، يوم الاثنين 12 أغسطس الجاري.
وشارك الفنان ناصيف زيتون جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو روّج خلاله للحفل، وظهر في الفيديو مع الفنانة يارا، والمقرر أن تشاركه في إحياء الحفل.
يذكر أن الفنان ناصيف زيتون طرح مؤخرًا كليب بعنوان "وصلك خبر"، وهو من كلمات إيفان نصوح، و ألحان سالم سلامة، و توزيع عمر الصباغ، و إخراج عائشة سركيس، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة في 48 ساعة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن الفنانة يارا طرحت سابقاً كليب بعنوان "شو بدو"، وهو من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جوده، و توزيع عمر الصباغ، و إخراج ريشا سركيس، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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