بالفيديو..عمر مصطفى متولي يستعيد ذكرياته مع والده

استعاد الفنان عمر مصطفى متولي ذكرياته مع والده الفنان الراحل مصطفى متولي بنشر فيديو يجمعه مع وعائلته، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقال عمر مصطفى متولي:" انا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ف ماسابليش فلوس لما مات بس سابلنا ( أنا واخواتي ) حب الناس والسيرة الطيبة وده أحلي ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده .. ومش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس ( إجماع مبيحصلش حتي علي النجوم الكبار !!! )".

وأضاف :"ولا في وقت أحكي

آد إيه الميراث ده فادني أكتر من اي فلوس كان هيسيبها .. كل اللي اعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لابويا".

الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى متولي رحل في عام 2000، بعد أن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك أثناء عرض مسرحيات «بودي جارد»، وتم التوقف عن عرض المسرحية التي يقوم ببطولتها الفنان عادل إمام شقيق زوجة مصطفى متولي لمدة يومين، بالإضافة إلى أنه قد شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها: «ضربة شمس، المولد، الكرنك، المنسي،

حنفي الأبهة، سلام يا صاحبي، شمس الزناتي، جزيرة الشيطان، الإرهابي».