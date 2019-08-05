وجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين رسالة تهنئة للشاعر مجاهد أبوالهيل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". قائلة:" مبروك لمنظمةنخيل عراقي برئاسة الشاعر المبدع مجاهد أبوالهيل وشكرا للتقدير والتكريم مع نخبة عربية مميزة Advertisements من أهل الثقافة والفن والأدب". من أهل الثقافة والفن والأدب". يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين قد شاركت سابقاً في بطولة مسلسل "شوق" من اخراج رشا شربتجي .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها.. سوزان نجم الدين توجه رسالة لمجاهد أبوالهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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