الأسبوع المقبل.. ميرفت وجدي تحيى حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي

تحيى الفنانة ميرفت وجدي حفلاً غنائياً، يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، الزمالك، ومن المقررأن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 37 جنيهاً.
يذكر أن الفنانة ميرفت وجدي طرحت سابقاً كليبا بعنوان "و بفتكرك"، وهو من كلمات أيمن سليم، و ألحان محمد الهواري، و توزيع زووم، و إخراج نهال نبيل، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.
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