شاهدوا لجين عمران تسخر من موضة ملابس جديدة.. هل تتجرأين على ارتدائها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 08:50 مساءً - سخرت الاعلامية لجين عمران عبر حسابها على تطبيق انستغرام بموضة ملابس جديدة تنتشر في الفترة الأخيرة وهي عبارة عن تصاميم بأكياس الخيش، والتي غالبا ما تستخدم لحفظ المواد الغذائية.
ونشرت لجين مجموعة من الصور عبر خاصية الستوريز على انستغرام ومن ضمنها رجل يرتدي شورت من الخيش وعليها تعليق طريف “اللي عنده اكياس طحين وارز لا يرميها نازلة موضة هالسنة”، وارفقتها بصور اخرى لتصاميم لفستان وبدلة وجاكيت من القماش نفسه.
ويأتي هذا الامر في الوقت الذي تتحضر فيه الاعلامية السعودية للانتقال الى منزل جديد، وقد نشرت بعض الصور من الديكورات التي اختارته والتصاميم المميزة التي تنوي الاستعانة بها لترتيب منزلها.
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