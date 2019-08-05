شاهدوا لمن قالت أنغام: “تنقطع إيدك”.. وما السبب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 08:50 مساءً - خلال استضافته في برنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية CBC، قال الشاعر والسيناريست أمير طعيمة، إنه جمعه مشوار غنائي كبير مع الفنانة أنغام بالإضافة إلى صداقة قديمة منذ فترة طويلة والتي أسفرت عن نجاحات متعددة.



وكشف طعيمة إنه اقترح مؤخرا على أنغام تغيير بعض الكوبليهات في أغنية كان قد انتهى من كتابتها قبل طرحها، وكان ردها “تنقطع إيدك أنا عايزاها كده متغيرش فيها حاجة”.

وأوضح أن أول أغنية جمعته بأنغام بدأت فعليا منذ 2005 كانت “أستنى ليه”، وعلى الرغم من ذلك يمتلكان تعاوناً فنياً مثمراً وكيمياء خاصة بأكثر من 40 أغنية، كان آخرها ألبوم “حالة خاصة جداً”.