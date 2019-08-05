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كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 08:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة التقطت عن قرب لوجهها.
وبدت فيها بملامح ناعمة جداً علماً أنها لم تطبق الكثير من الماكياج. وركزت الكثير من التعليقات على جاذبيتها وجمالها الفريد.
وفي المقابل رأى بعض المتابعين أن تغييرات طرأت على شكل شفتيها حيث بدتا أكثر انتفاخاً من قبل. وتساءلوا لذلك عما إذا خضعت لعملية تجميل.
وحققت الصورة أكثر من 182 ألف إعجاب ولم ترفقها الفنانة بأي تعليق. ويشار إلى أن الزاهد اذهلت المتابعين في وقت سابق من خلال نشرها صورة طبيعية جداً لها. وظهرت فيها وهي تجلس في أحد المطاعم مبتسمة وأعلنت أن سبب ابتسامتها هو استعدادها لتناول السوشي.
وكان الفنان أحمد فهمي، خطيب هنا، كشف في لقاء أجراه معه من منزل الزوجية الإعلامي رامي رضوان ضمن فقرة من برنامج “8 الصبح” أن حفل الزفاف سيقام في شهر ايلول (سبتمبر) المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر هل خضعت هنا الزاهد لعملية تجميل قبل زفافها؟.. شاهدوا كيف بدا وجهها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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