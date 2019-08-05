شاهد .. هيفاء وهبي تتعلم رقص المهرجانات الشعبية

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 08:50 مساءً - نشر حساب ” عرب وود ” على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو للفنانى هيفاء وهبي في موقف طريف منها لممازحة جمهورها المصري خلال حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي .
حيث ظهرت في الفيديو وهي تحاول أن تتعلم طريقة الرقص على المهرجانات الشعبية في كواليس الحفل .
وأوضح مقطع الفيديو قيام فتاة مصرية بتعليم هيفاء طريقة الرقص على المهرجانات ومحاولة هيفاء تقليد حركاتها وسط حالة من الضحك انتابت الحاضرين .
يذكر أن هذا الحفل هو الحفل الأول لهيفاء وهبي بعد فترة غياب طويلة بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا .
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