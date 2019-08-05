بشار الجواد يلتقي الجمهور بحفلة فنية مميزة في فالوغا

Aug 05, 2019
أحيا الفنان بشار الجواد حفلاً فنياً في “فالوغا” وذلك ليلة السبت في 3 آب الجاري.
وقدّم نجم برنامج “ذا فويس” في موسمه الرابع، باقة منوعة من أجمل الأغنيات، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور الذي لم يهدأ ولم يكل بالغناء والرقص مع اغاني جواد.
من جهة أخرى، يعمل بشار على أغنية خاصة يعلن عنها قريباً.
وكان بشار قد اعاد تقديم أغنية ” جيش لبنان” بطريقة جديدة ومختلفة وذلك بمناسبة عيد الجيش في الاول من آب وهي من كلمات نزار فرنسيس، الحان سمير صفير، توزيع عمر صباغ.
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