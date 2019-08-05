شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية تدين حادث الأورام: الشعب خلف قيادته فى مواجهة الإرهاب بكل صوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، ضحايا حادث انفجار معهد الأورام، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، والذى أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين، من خلال بيان أطلقته نقابة المهن الموسيقية:

تتقدم نقابة المهن الموسيقية بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر شهداء الحادث الغاشم الجبان أمام معهد الأورام مساء أمس والذى تجاوز كل حدود الإنسانية، مؤكدة على أن من يفجر مرضى السرطان لا يستحق الحياة مع الآمنين الذين ينعمون بحماية وأمن الدولة المصرية، آملين فى سرعة الشفاء للمصابين.

وتستنكر النقابة تلك الجريمة للإرهاب الأسود الغاشم الذى يحاول النيل من وحدة ذلك الشعب العظيم فهى تؤكد على أن مجلس الإدارة وأعضاء جمعيتها العمومية بل والشعب المصرى كله يقف خلف قيادته السياسية بكل الدعم والثقة فى عزم الدولة بكل مؤسساتها فى مواجهة الإرهاب بكل صوره واقتلاعه من جذوره، رحم الله شهداء الوطن.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل فى الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.