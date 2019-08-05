شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد كريستوفر نولان ملحمة Inception مرة أخري من بوابة Tenet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يعتاد المخرج كريستوفر نولان على مفاجأة جمهوره فى كل مرة يكشف فيها عن عمل جديد يقوم بإخراجه بسبب اختلاف أعماله وامتلاكها طابع خاص، وهو ما حدث خلال برومو فيلمه الجديد الذي يحمل اسم Tenet أثناء طرحه فى دور العرض خلال الساعات الماضية لمدة رغم أنها لم تزد عن 40 ثانية مثلما أكد موقع hollywoodreporter إلا أنها كانت كافية لتوجيه العديد من التساؤلات إلى نولان أبرزها حول العلاقة بين هذا الفيلم الجديد وفيلم Inception الذى طرح قبل 9 سنوات وتحديداً عام 2010.

مشاهدي البرومو الذين استمتعوا به داخل دور العرض السينمائية أكدوا أن روح الفيلم قريبة للغاية من روح Inception الذى يعد من علامات السينما العالمية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ذكر الكثيرين وفقاً للتقريرالمنشور فى hollywoodreporter بتصريح سابق لـ كريستوفر نولان كشف فيه عن رغبته فى تقديم جزء ثاني من Inception أثناء نجاح الفيلم عام 2010.

Advertisements