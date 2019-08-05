شكرا لقرائتكم خبر عن "دى ليلة عمر".. فرح نخول تغنى بمهرجان عين إبل فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية فرح نخول لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى جنوب لبنان، إبان مشاركتها في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان عين إبل، وذلك فى تمام التاسعة مساء الخميس 15 أغسطس. فرح نخول صوت لبناني صاعد عرفت بتقديمها الفلكلور اللبناني على طريقتها الخاصة مثل روائع جارة القمر فيروز ووردة وأغنيات الزمن الجميل، واشتهرت بأغانيها عبر منصات السوشيال ميديا مثل "صباح ومسا" و"طب أنا مالي" و"كيفك إنت"، حتى إطلاقها أولى أغانيها المصورة "ليلة لو باقي في عمري ليلة". اكتشفت شغفها بالموسيقى منذ سن السابعة، وتعمقت في دراستها للقانون والموسيقى فى لبنان بين الكونسرفاتوار والجامعة اللبنانية، وغنت في بداياتها مع الموسيقار اللبنانى ريان الهبر، وحققت انتشارًا واسعًا بمشاركتها الغناء فى فرقة الموسيقار الكبير زياد رحباني، حتى انطلقت مؤخرًا فى مشروعها الموسيقى المنفرد. Advertisements

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