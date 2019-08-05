شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لتعلم "الإيقاع الشرقى" بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مهرجان الصيف الدولي الـ 17 بمكتبة الإسكندرية ورشة لتعلم الإيقاع الشرقي يقدمها ظابط الإيقاع هاني بدير، وهي الورشة التي يتعرف المشاركون من خلالها على تعلم فن النوتة الإيقاعية والموسيقية وكيفية قراءتها، وعدد من التدريبات المكثفة لتقوية استخدام الأيدي للعزف والوصول لمهارات أعلى.

فعاليات مهرجان الصيف الدولى السابع عشر ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، والذي انطلق يوم الجمعة 26 يوليو، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

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يذكر أن المهرجان يستضيف المطرب هشام عباس في ختام فعالياته ، حيث يقدم حفلا ضمن حفلات آخر يوم المهرجان 31 أغسطس الجاريل، ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد.