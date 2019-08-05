شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أهم ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم القدير أحمد عبد العزيز 4 ندوات خلال دورته الثانية عشر تحت عنوان " الملتقي الفكري " وتناقش الندوات قضايا المسرح المصري وهمومه من خلال ندوات وموائد مستديرة وبرنامجها كالآتي :

الندوة الأولي عنوانها " إدارة المهرجان " ويديرها الناقد محسن الميرغني ويتحدث فيها النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمهرجان والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا للمهرجان .



المهرجان القومي للمسرح وندواته

الندوة الثانية تحمل عنوان " دفتر أحوال الموسم المسرحي المصري " وتدور حول ما آل إليه المسرح في الموسم المسرحي المنقضي من خلال بعض المحاور المتطرقة إلي : مسرح الثقافة الجماهيرية ومسرح الجامعة والمسرح المدرسي ومسرح ذوي القدرات الخاصة ويدير تلك الندوة الناقد أحمد خميس ويشارك فيها الدكتور تامر راضي متحدثا عن مسرح الجامعة والمخرج عادل حسان متحدثا عن الادارة العامة للمسرح وعاطف العجمي متحدثا عن المسرح المدرسي والمخرجة أميرة شوقي متحدثة عن مسرح ذوي القدرات الخاصة.

Advertisements

أما الندوة الثالثة عنوانها " تعليم الفنون المسرحية في مصر " وتدور حول مدي جودة وتطوير التعليم الخاص بالفنون في مصر ويديرها الدكتور أحمد عامر ويشارك فيها الدكتور سيد علي والدكتور أيمن الشيوي والدكتور وليد الرافعي والطالبة أسماء سامي ، أما الندوة الرابعة والأخيرة فهي عن " النقد التطبيقي المسرحي المصري " وتدور حول جدوي النقد المسرحي ودوره في تطوير العروض المسرحية ويدير تلك الندوة الناقد محمد مسعد والدكتور جمال ياقوت والدكتورة أسماء يحيي الطاهر عبد الله والناقد خالد رسلان والطالبة أسماء سامي .

يرأس لجنة تنظيم ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري الدكتور أحمد عامر ويساعده الدكتور هبة سامي والدكتورة مي موسي ومارجريت مجدي ويارا سعيد وسينطلق المهرجان يوم 17 اغسطس وتستمر فعالياته حتي يوم 30 اغسطس الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع جوائز الدورة الثانية عشر .