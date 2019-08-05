أحمد حلمي ينشر بوسترات فيلمه الجديد: "الواحد ركبه بتخبط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد حلمي بوسترات فيلمه الجديد" خيال مآتة"، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".

وظهر حلمي في البوستر بشخصيتين، إحداهما رجل مسن بشعر أبيض، والأخرى شاب، وعلق على الصور قائلًا: "عيد كبير إن شاء الله، الواحد ركبة بتخبط في بعض كل مالعيد يقرب، يارب يعجبكوا".

فيلم "خيال مآتة" يشارك ببطولته عدد من النجوم بينهم أحمد حلمي، ومنة شلبي، وإنتصار، وبيومي فؤاد وخالد الصاوي، لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.