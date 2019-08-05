بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعلم رقص المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
مازحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها خلال حفلها المقام في الساحل الشمالي، وذلك عندما حاولت تعلم طريقة رقص المهرجانات الشعبية في كواليس الحفل.
ووفقًا لحساب "عرب وود" على "تويتر"، ظهرت هيفاء في مقطع فيديو ترقص مع فتاة مصرية على طريقة المهرجانات في الكواليس، محاولة تقليد حركاتها، وسط حالة من ضحك الحاضرين.
يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أعلنت عن عودتها للسينما بفيلم أكشن، تتكتم على تفاصيله.
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