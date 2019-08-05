"مصر أقوى من أي إرهاب".. تعليقات نجوم الفن على حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على الحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس، واستهدف معهد الأورام.

وعلق الفنان صلاح عبدالله، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "للي بيمولوه واللي بيدعموه واللي بيخططوله واللي بينفذوه واللي بيدافعوا عنه واللي بيتعاطفوا معاه ملعون... في كل كتاب ومصر أقوى من الإرهاب ومهما تفجروا مش هتقدروا على مصرنا يا كلاب، وِهنعيِّد".

كما علق الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر صفحته بتويتر، قائلا: "أعزي من كل قلبي أسر ضحايا حادث معهد الأورام، تأكدوا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، البقاء لله".

بينما علق الفنان صبري فواز، عبر صفحته بتويتر: "لا إله إلا الله، ربنا يرحمهم ويصبر قلوب حبايبهم".

كذلك علق الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم وذويهم".

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وعلقت الفنانة أروى جودة، عبر صفحتها بتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لعائلات ضحايا انفجار معهد الأورام، الله يرحمهم ويغفرلهم ويدخلهم فسيح جناته، والتمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين، وربنا يشفي كل مريض".

بينما كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام: "شيء واضح منذ أمس، بس مش بحب أسبق الأحداث وأقول رأيي اللي كنت شايفاه بوضوح من إمبارح، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.



