ساندي تنشر صورة مع محمد صلاح وحارس المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجم العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وحارس مرمي منتخب مصر ونادي بيراميدز الكابتن أحمد الشناوي. وعلقت ساندي على الصورة: "مع أجدع أخوات، صلاح والشناوي". يذكر أن المطربة ساندي، سوف تحيي حفلا غنائيا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بنادي الرواد بالعاشر من رمضان.

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