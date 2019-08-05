فيديو.. أمل حجازي بملابس الإحرام: "بدل المسرح سأقف بين يدي ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت المطربة اللبنانية أمل حجازي، عن فرحتها لاستعدادها لأداء مناسك الحج، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو لها ظهرت فيه بملابس الإحرام، ووجهت رسالة لجمهورها.

وظهرت أمل في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أنه يسامحني، وبشكر ربنا على كل النعم، لأني مقصرة، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحجا".

وتابعت: "بشكر ربنا على هذه النعمة لأنني بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين أيدي ربنا علي جبل عرفات ربنا يتقبل".

أمل حجازي ارتدت الحجاب منذ عامين، وتحديدا في 2017، وقدمت بعدها عددا من الأغاني الدينية.