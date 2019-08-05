درة تتألق في أحدث جلسة تصوير في "لوس أنجلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "درة" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، وهي ترتدي فستانا قصيرا من اللون الذهبي خلال تواجدها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وتتواجد الفنانة درة في أمريكا لتكريمها ضمن احتفال مجلة "enigma" العالمية، بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، كما كُرم "رمضان"، في الحفل ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.

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