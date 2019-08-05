تراند اليوم : أحلام تكشف أسرار رحلة "فجر السعيد" في مرضها...

وتسخر أحلام كل صفحاتها على السوشيال ميديا للحديث عنها وعن حالتها الصحية، وتطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.
وفي آخر تعليقاتها قالت أحلام : "هذه المرأه القويه الجباره المحنكه اعلامياً وسياسياً وكاتبه ترفع لها القبعات التي كل ما اشاهدها تتعافى امام عيني ولو ببطىء اشعر بالفخر اني عرفتها في يوم من الايام ".
وتابعت : " أشعر بالفخر بانها صديقتي الصدوقه وتوأمي. اشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وباذن واحد احد اوعدها واعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه انا انتظرك".
يذكر أن أحلام كانت قد كشفت تفاصيل الحالة الصحية لـ "فجر السعيد"، وأسباب تدهور حالتها الصحية ما أدى إلى إدخالها العناية المركزة لمراقبة الوظائف الحيوية للجسم.
ونشرت أحلام عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" حينها صورة لفجر وأرفقتها بنشر تفاصيل حالتها الصحية منذ تدهور حالتها.
وقالت وقتها : "فجر دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف، ما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير".