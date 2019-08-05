فيلم سوبر 30 يعيد هيريثيك روشان إلى القمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - بعد المشاكل التي رافقت النجم الهندي هريثيك روشان سواء في حياته العملية او الخاصة ، ها هو عاد ليتصدر المشهد من جديد من بوابة النجاح .



حيث حقق أحدث أفلامه “سوبر 30” نجاحًا كبيرًا، مع تحقيقه مكاسب بلغت أكثر من 100 مليون روبية في الهند وخارجها.



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الفيلم الذي يتحدث عن السيرة الذاتية لأناند كومار، عالم الرياضيات الهندي المعروف الذي يلعب دوره هريثيك على أنه معلم يكرس حياته لتدريب من ينتمون إلى أكثر القطاعات تهميشًا اقتصاديًا في المجتمع لكسر امتحان القبول المشترك المرموق.





ولاحقت المشاكل الفيلم من جوانب عدة حيث واجه مخرج العمل فيكاس باهل مزاعم التحرش الجنسي ، وقد اضطر روشان لأن ينأى بنفسه عن المخرج تحت ضغط من الحركة النسائية العالمية #MeToo.

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وكان روشان تعرض لضغط كبير نتيجة هجوم النجمة كانجانا رانوت عليه التي وجهت له اتهامات الخيانة الزوجية والتحرش ، ما اضطره لإجراء عدة مقابلات لتوضيح موقفه من هذه المسألة.



وساعد الفيلم روشان في إعادة تصحيح صورته أمام الرأي العام على الرغم أنه لا يزال موضع تكهنات حول علاقة غرامية جمعته مع كانجانا .