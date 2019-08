نجوم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw يشترطون عدم الخسارة في مشاهد القتال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تعتمد أفلام الأكشن على مشاهد العنف، أو القتال بكافة أنواع الأسلحة، ويعلم الجميع أنه في حال كان المشهد خطيراً، يستعين المخرج بممثل بدلاً من البطل حتى لا يتعرض الأخير إلى الأذى.

لكن ما لا يعلمه كثيرون، أن بعض الممثلين يضعون شروطاً حول نوعية الضرب الذي سيتلقونه عند توقيعهم عقود الأعمال الفنية التي يُطلبون للمشاركة فيها، حتى لو كان ذلك سيؤثر على النص الأصلي للفيلم.

شروط النجوم للمشاركة في الأفلام



ففي الجزء الأخير من مجموعة أفلام "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" الذي استقبلته أخيراً دور السينما في العالم، بما فيها الصالات السعودية، كانت هناك مطالب موثَّقة في عقدَي نجمَي العمل دواين جونسون، وجيسون ستاثام، تقضي بأن يقوم كل منهما بلكم الآخر بالعدد ذاته من اللكمات، وألا يخسر أي منهما قتالاً داخل الفيلم! بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كذلك، طلب ستاثام الحصول على اتفاقٍ يحدُّ من مدى تعرضه للضرب، بينما جنَّد جونسون المنتجين ومنسِّقي مشاهد القتال ليظهر بأنه "يقاتل دائماً بقوة خصمه نفسها".

ووصفت الصحيفة البريطانية الجزء الأخير من سلسلة Fast and Furious، بأنه "أحد أكثر مسابقات التلويح بالضرب الهزيلة المثيرة للضحك" في تاريخ السينما"، ناقلةً عن إريك شوارتزل، الصحفي في "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قوله: "إذا أعدت مشاهدة أفلام Fast and Furious، فستلاحظ كيف أنه من النادر أن يفوز أي شخص فعلاً في أي معركة، ولتلبية مطالب هذه الرجولة الهشَّة، فإن نهاية المعارك تميل إلى النمط المتعادل، وعادةً ما تتوقف بواسطة قوى خارجية".

الأبطال لا يقبلون الخسارة



وفي نسخة الفيلم التي عُرضت عام 2017 تحت اسم "The Fate of the Furious"، كان هناك مشهد في النص الأصلي، يقضي بأن يقع جونسون ملقى على الأرض عند قدمي فان ديزل أثناء أحد مشاهد القتال، لكنَّ جونسون تدخَّل ليغيِّر النص، ويصبح في وضعية الجلوس بدلاً من الاستلقاء على الأرض حتى لا يظهر في منظر الضعيف الواهن".

أما فان ديزل، فقام في المقابل بتوظيف أخته لحضور البروفات، وحساب عدد اللكمات التي يتعرض لها، والتأكد من أنه سيرد بمثلها بعد ذلك.

ونوَّهت "الجارديان" إلى أن أزمة القتال التي تنتهي دون هزيمة أحد الطرفين، أصبحت واضحةً للمشاهد، حتى وصل الظن عند أغلب الناس إلى أنه إذا كان هناك ممثلون صاعدون من ضخام الجثة، مستعدون للحلول محل أبطال العمل، وخسارة المعارك، فسيقوم منتجو السلسلة بمنحهم أجراً كبيراً مقابل ذلك.

يذكر أن الممثل دواين جونسون "ذا روك" قد انسحب من السلسلة الشهيرة، ليعلن فان ديزل عن انضمام جون سينا إلى أسرة العمل في الجزء المقبل، بحسب ما تم تداوله من أنباء.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس في الأسبوع الأول من طرحه محققًا 60 مليون و800 ألف دولار أمريكي.