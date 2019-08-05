بكلمات مؤثرة .. هاني شاكر ينعي شهداء حادث معهد الأورام

نعى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر شهداء حادث معهد الأورام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "يد الإرهاب الخسيس تحاول النيل من شبابنا وأولادنا في الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء في الجوامع والكنائس وأخيراً المرضي في المستشفيات هل يوجد تدني وانحطاط اكثر من هذا حسبي

الله ونعم الوكيل، لكن مصر اكبر وأقوي برجالها وأولادها .. حفظ الله مصر وتحيا مصر برجالها المخلصين".

يذكر أن شهدت مصر حادث مروع، لتفجير إرهابي، الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية وأسفر عن

مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وبينما كانت السيارات تمر بالقرب من معهد الأورام، دوى انفجار هائل، وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار نجم عن حادث تصادم، وإن إحدى السيارات المتسببة بالحادث كانت تحوي كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان أن التقديرات تشير إلى أن السيارة المتورطة في التفجير كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

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