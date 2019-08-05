بالصور.. دومينيك حوراني تقضي إجازتها الصيفية على بلاج الساحل الشمالي

نشرت الفنانة دومينيك حوراني صور قضاء إجازتها الصيفية على بلاج الساحل الشمالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "أحلى أجواء مارينا الساحل الشمالي مصر.. أعشق البحر وألوانه وموجه ورحابة صدر المصريين في بلد أم الدنيا". قائلة: "أحلى أجواء مارينا الساحل الشمالي مصر.. أعشق البحر وألوانه وموجه ورحابة صدر المصريين في بلد أم الدنيا". يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخراً كليبا بعنوان "يا عريس"، ويشاركها في الغناء أحمد فيجو، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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