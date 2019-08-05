شاهد.. تكريم درة ومحمد رمضان يجمعهما بوالدة رامي مالك

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " .

وظهرت "درة" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، وهي ترتدي فستانا قصيرا من اللون

الذهبي خلال تواجدها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية .

وتتواجد الفنانة درة في أمريكا لتكريمها ضمن احتفال مجلة "enigma" العالمية، بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، كما كُرم "رمضان"، في

الحفل ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط .

الجدير بالذكر أن الفنانة درة ورمضان قدما سويا مسلسل "نسر الصعيد" الذي تم عرضه في رمضان 2018 وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من وفاء عامر وعائشة بن أحمد ومحمد حاتم وسيد رجب ومحمد عز ومن إخراج ياسر سامي.

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