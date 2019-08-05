بـ "سواريه أبيض".. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة درة الأنظار بفستان سواريه أبيض، حيث نشرت صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يشار إلى أن الفنانة درة تشارك في بطولة مسلسل "بلا دليل"، من تأليف

إنجي علاء، و إخراج منال الصيفى، وبطولة كل من خالد سليم، أحمد كرارة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.

Advertisements