ةشاهد..إنجي علي تطرح البوستر الرسمي لـ "خيال مآته"

كشفت الإعلامية انجي علي عن بوستر فيلم "خيال مآتة" عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ومن المقرر عرضه يوم الخميس القادم من الشهر الجاري، وهو من بطولة منة

شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

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تدور أحداث الفيلم حول شخص كبير في

السن يعيش في فترة الألفينات، يمارس هوايته المفضلة التي خصص لها غرفة ويقضي بها فترات طويلة، وهو يسترجع ذكريات عمره القديمة عندما كان شابًا في فترة الستينات، عندما كان يحب فتاة اسمها "باكينام" والتي كانت تحب الاستماع لأم كلثوم.