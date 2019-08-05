رقصت شبه عارية.. صافيناز تواجه تهم الفسق والفجور

أشعلت الراقصة الأرمنية صافيناز، مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث الآلاف عنها، بعد تردد أنباء عن توقيفها بسبب فيديو مثير انتشر لها، رقصت فيه مع فتاة شبه عارية.

وتداولت أخبار عدة تحرير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرًا ضد الراقصة صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه، بعد تداول مقطع فيديو لها يكشف عن رقصها مع فتاة شبه عارية، في الساحل الشمالي.

وأكد مصدر داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات

اللازمة ضد، بعد أن تعمدت القيام بأشياء مخالفة للآداب العامة والتقاليد.

المكان يتيح لأي شخص الرقص

وقالت صافيناز في ردها على الهجوم العنيف: "حفلة زي أي حفلة تقام على البحر، ولم أشجع على الفسق، والمكان يتيح لأي شخص الرقص بداخله".

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وكشف مصدر أمني في وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن تنتظر قرار النيابة العامة في المحضر.

وأشار المصدر إلى أنه فور

صدور قرار استدعاء الراقصة، أو ضبطها وإحضارها للاستماع لأقوالها في المحضر المحرر ضدها من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يتهمها بالتحريض على الفسق، سيتم ضبطها إذا لم تحضر خلال الاستدعاء الأول، مؤكدًا أن صافينار تم إبلاغها بالمحضر المقدم ضدها، وينتظر قرار النيابة العامة فيه.

وانتهت الراقصة صافيناز مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "انت حبيبي وبس"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكانت المشاهد الأخيرة لها في العمل زواجها من الفنان محمد ثروت.

والفيلم بطولة محمد ثروت، ومحمود الليثي، وبوسي، وهالة فاخر ومحمد محمود، ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدري.