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محمد محمود عبد العزيز ينعي ضحايا حادث معهد الأورام

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قدم الفنان محمد محمود عبد العزيز واجب التعازي في ضحايا الحادث المأساوي أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

قائلا:"اللهم اشفى كل مريض و مصاب و ارحم كل من رحل و صبر قلوب اهاليهم و محبيهم. (أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)

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والذي جاء الحادث نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل بـ3 سيارات تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث، حيث أسفر الحادث عن وفاة 19 مواطنا .

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