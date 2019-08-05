خريطة برامج ماسبيرو زمان في عيد الأضحى

انتهت أسرة قناة "ماسبيرو زمان" من إعداد الملامح النهائية لخريطة القناة بمناسبة عيد الأضحي المبارك والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الاعمال التراثية النادرة.

يأتي في مقدمتها يوم وقفة عرفات حيث تذاع عقب صلاة الظهر تلاوة قرآنية نادرة من مسجد نمره للشيخ محمد شرف الحلواني تم تسجيلها عام 1979 يليها خطبة الشيخ محمد متولي الشعراوي من عرفات، ومن المعلوم ان الشيخ الشعراوي هو الوحيد الغير سعودي الذي القي خطبة عرفات علي مدي تاريخ الحج .

يلي ذلك عرض فيلم الرسالة. كما تعرض زمان يوم السبت الليلة المحمدية الثانية في الساعة ١١مساء . وفي اول ايام العيد الساعة ١٠ صباحا مسرحية الأطفال "السيرك" والساعة ٢ ظهرا مسرحية السكرتير الفني وفي الساعة ٨ مساء تعرض القناة حلقة من برنامج المسرح الابيض وتستضيف الفنانين جلال السيد وشفيق ابوعوف والد الفنان الراحل عزت ابو عوف وفي السهرة تعرض القناة فيلم سلفني ٣ جنيهات.

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وفي ثاني ايام العيد تعرض القناة في العاشرة صباحا مسرحية الاطفال جحا وبنوره وفي الساعة ٢ ظهرا مسرحية الجوكر.

وفي ثالث أيام العيد تعرض مسرحية الاطفال التعلب فات وفي الثانية ظهرا تعرض مسرحية حلمك ياشيخ علام ، وفي الساعة ١١ مساء وفي السهرة تعرض القناة الفيلم العربي عائلة مشاغبة جدا.

وفي آخر أيام العيد تعرض القناة صباحا مسرحية الأطفال الشبكة المسحورة وظهرا مسرحية شاهد ما شافش حاجة وفي سهرة اخر ايام العيد تعرض القناة الفيلم العربي ريا وسكينة بطولة شريهان ويونس شلبي وحسن عابدين .. كما تعرض القناة خلال ايام العيد مجموعة من الاغاني والتهاني لكبار النجوم والفنانين.