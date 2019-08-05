شاهد.. بشرى لميرنا المهندس في ذكرى وفاتها: مش هنساكي

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة قديمة جمعتها بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في ذكرى وفاتها الرابعة، مؤكدة أنها لن تنساها أبدًا، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".

وتحرص بشري، كل عام علي إحياء ذكرى رحيل ميرنا، في نفس يوم وفاتها الموافق 5 أغسطس، مؤكدة أنها تفتقدها وتفكر بها دائمًا ولن تنساها

مهما مرت السنوات.يذكر أن ميرنا المهندس، توفيت في 5 أغسطس من عام 2015، داخل مستشفى المركز الطبي العالمي عن عمر ناهز 36 عاما، بعد صراع مع المرض، وكانت ميرنا تعاني من مشاكل في النخاع الشوكي فضلا عن إصابتها بنزيف في الرئة.