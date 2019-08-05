شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة قديمة جمعتها بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في ذكرى وفاتها الرابعة، مؤكدة أنها لن تنساها أبدًا، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وتحرص بشري، كل عام علي إحياء ذكرى رحيل ميرنا، في نفس يوم وفاتها الموافق 5 أغسطس، مؤكدة أنها تفتقدها وتفكر بها دائمًا ولن تنساهامهما مرت السنوات.
يذكر أن ميرنا المهندس، توفيت في 5 أغسطس من عام 2015، داخل مستشفى المركز الطبي العالمي عن عمر ناهز 36 عاما، بعد صراع مع المرض، وكانت ميرنا تعاني من مشاكل في النخاع الشوكي فضلا عن إصابتها بنزيف في الرئة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بشرى لميرنا المهندس في ذكرى وفاتها: مش هنساكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.