لاعب كرة سلة أمريكي يكتشف إنه حامل !!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 06:52 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن إيقاف اللاعب ” دي جي كوبر ” عن اللعب لمدة عام بعد سقوطه في كشف المنشطات .
بعد أن أراد لاعب كرة السلة الأمركي التحايل في فحص المنشطات الطبية ولم يقدم عينة من بوله خوفا من السقوط في الكشف بسبب المخدرات أو المنشطات .
ونقل موقع ” يورو هوبز ” أن كوبر استعان بصديقته حيث قدم عينة من بولها إلى اللجنة ، حيث تفاجئ بالنتيجة التي كشفت عن وجود هرمون في العينة ينتجه جسم المرأة الحامل .
ويبدو أن الاثنين لم يعرفا حينها أنها حامل في أيامها الأولى .
ووجه الاتحاد الدولي لكرة السلة للاعب عقوبة بتهمة الاحتيال حيث مُنع من اللعب بموجب قرار دولي ومن المنتظر أن تنتهي عقوبة الإيقاف في 20 يونيو 2020 .
فهذه الواقعة حدثت في العام الماضي ولم يكشف عنها إلا الآن فقط فقد خضع اللاعب لاختبار المنشطات بهدف الانضمام إلى منتخب البوسنة .
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