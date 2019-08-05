8 أطعمة تتناولها يوميا يمكن أن تصيبك بالسرطان

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 06:52 مساءً - نشر موقع ” just health ” عن عدد من الأطعمة التي يتناولها العديد من الأشخاص بشكل منتظم والتي يمكن أن تسبب أنواعا كثيرة من السرطانات ويجب التوقف عن تناولها .

وتتمثل تلك الأطعمة في :

– اللحوم المصنعة والمدخنة والحمراء : مثل شرائح اللحم والهامبورجر حيث تعتبر اللحوم المصنعة مشكلة لأنها تحتوي على مواد حافظة مثل نترات الصوديوم ، وهي كبيرة للحفاظ على مظهر المنتج منعشا ولكن يمكن أن تسبب السرطان وخاصة سرطان القولون .

وقد أظهرت دراسات أن اللحوم الحمراء التي يتم تناولها يوميا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 22 % .

– فشار الميكرويف : هناك الكثير من الذين يصنعوه باستخدام الميكروويف ولكنها طريقة غير صحية والسبب هو أن أكياس الميكروويف هذه تصطف بمادة كيميائية تسمى حمض البيرفلوروكتانويك وبها بطانة سامة .

حيث كشفت العديد من الدراسات أن تناوله يمكن أن يسبب سرطانات الكلى والمثانة والكبد والبنكرياس والخصيتين وتلف جهاز الكبد والجهاز المناعي .

– الأطعمة المعلبة : تحتوي الأطعمة المعلبة على مادة BPA من أجل حماية المواد الغذائية والتي أثبت علميا أن تلك المادة تعمل على إنتاج بعض الراتنجات واللدائن التى تسبب العقم والسرطان والسمنة .

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– سمك السلمون : يتغذى سمك السلمون المستزرع على نظام غذائي غير طبيعي مليء بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية والمضادات الحيوية وغيرها من المواد المسرطنة المعروفة فيحتوي لحمها على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي تسبب السرطان .

– المشروبات الغازية : تحتوي على أصباغ ومواد كيميائية اصطناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

– الدقيق المكرر : وفقا لما أقرته لدراسات والأبحاث العلمية فأن الدقيق المكرر يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة التي تؤدي إلي الإصابة بالسرطان .

– الزيوت النباتية : تحتوي على نسبة عالية الدهون غير المشبعة، بالإضافة إلى ذلك هذه الزيوت تخضع لتعديلات واسعة النطاق في الهيكلة خلال عملية الإنتاج وهذا يؤثر على أغشية الخلايا في الجسم مما يؤدي إلى عدد من الأمراض بما فيها السرطان .

– المشروبات الساخنة : أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول المشروبات الساخنة جدا بانتظام يمكن أن يتلف المريء ويؤدي إلى سرطان الحلق .