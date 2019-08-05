ميغان ماركل تألف كتابًا للأطفال

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد دوقة ساسكس ميغان ماركل لتأليف كتاب خاص بالأطفال عن حبها للكلاب وتجربتها مع الحيوانات الأليفة. وستكون الرواية من نسج الخيال ومتعلقة بتجربة ميغان ماركل مع الكلاب. وأشار أحد المقربين منها إلى أن ماركل متحمسة للغاية للقيام بهذه الخطوة وما زال الكتاب في مراحله الأولى. والجدير ذكره أن كل من الأمير تشارلز وسارة فيرغسون قاما بتأليف كتابين للأطفال.

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