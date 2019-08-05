الرقابة تلاحق صافيناز بتهمة التحريض على الفسق

متابعة بتجــــــــــرد: حرّر جهاز الرقابة على المصنّفات المصري محضراً ضد الراقصة صافينار بتهمة التحريض على الفسق والقيام بحركات منافية للآداب بعد رقصها شبه عارية مع فتاة بالساحل الشمالي. وفي التفاصيل، كانت صافيناز قد أحيت حفلاً على الشاطئ في منطقة الساحل الشمالي، ورقصت بلباس البحر مع إحدى الفتيات فأثارت جدلاً واسعاً. ورفضت صافينار التعليق على الأزمة الّتي تعيشها بسبب الحفل الّذي أحيته على شاطئ البحر.

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